شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأورام: 400 مريض يحصلون على العلاج الكيماوي يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إنه يوجد وحدة للكشف المبكر، لتوعية المواطنين، والكشف المبكر عن الأورام، وهذا الأمر يساهم فى مواجهة الأورام مبكرًا، مشيرًا إلى أنه يوجد 6 عيادات للكشف المبكر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه يوجد 400 مريض يحصلون على العلاج الكيماوي يوميًا.

ولفت إلى أنه تم تزويد وحدة الكشف المبكر بكافة معدات اكتشاف الأورام فى مختلف مناطق الجسم، مشيرًا إلى أن وحدة الكشف المبكر تستقبل 30 مواطن يوميًا.

وذكر أن نسبة التنفيذ فى المبنى الجديد تقارب الـ90% وسيبدأ العمل فيه أواخر هذا العام.

وفيما يتعلق بالمبني الجنوبي للمعهد، قال إنه تم تجديده تمامًا، ويضم 6 غرف عمليات و 16 غرفة عناية مركزة، و144 سرير داخلى، و110 كرسى لعلاج اليوم اليوم الواحد، وسيكون جاهز للعمل أواخر هذا العام.