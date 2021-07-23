شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تواصل اختبار المتقدمين لوظائف رؤساء المدن عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التنمية المحلية، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى ، حيث تنتهى المقابلات خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

ويترأس اللجنة العليا للقيادات، بمقر الوزارة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك بعضوية كل من، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة ممثل مجلس الدولة.

وتجرى الوزارة مقابلات شخصية لما يقر من 1606 متقدمين من بين 2010، تم مراجعة وفحص ملفاتهم خلال الفترة الماضية واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمسابقة والوظيفة، واجتاز المتقدمين عدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها.

وتناقش اللجنة العليا للقيادات المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من مقترحات وأفكارهم لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين لاختيار أفضل العناصر المتميزة حيث تم مد الاعلام لمدة شهرين بعد انتهاء موعد التقديم للمسابقة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.