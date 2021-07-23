حلقة استثنائية لبرنامج "بيت للكل" من بيت لحم بفلسطين.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يقدم برنامج "بيت للكل"، غدًا الجمعة، حلقة استثنائية من مدينة بيت لحم بفلسطين من أمام كنيسة المهد، ولأول مرة برنامج تليفزيوني عربي يبث من الأراضي الفلسطينية؛ حيث تقدم حلقة البرنامج تقارير مصورة ثرية بالمعلومات عن تاريخ مدينة بيت لحم وتناقش موضوعات ومحاور دسمة تسرد تاريخ النضال الفلسطيني.

وتقدم الحلقة سهرة غنائية ممتعة في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك ورصد لمظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بالعيد.

البرنامج يُذاع غدًا الجمعة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، وأيضًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.