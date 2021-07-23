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حلقة استثنائية لبرنامج "بيت للكل" من بيت لحم بفلسطين.. غدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يقدم برنامج "بيت للكل"، غدًا الجمعة، حلقة استثنائية من مدينة بيت لحم بفلسطين من أمام كنيسة المهد، ولأول مرة برنامج تليفزيوني عربي يبث من الأراضي الفلسطينية؛ حيث تقدم حلقة البرنامج تقارير مصورة ثرية بالمعلومات عن تاريخ مدينة بيت لحم وتناقش موضوعات ومحاور دسمة تسرد تاريخ النضال الفلسطيني.

وتقدم الحلقة سهرة غنائية ممتعة في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك ورصد لمظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بالعيد.

البرنامج يُذاع غدًا الجمعة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، وأيضًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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