شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أغسطس غلق باب التقدم لرياض الأطفال بمعاهد البعوث بالأزهر للوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمعاهد البعوث والمعاهد الابتدائية الأزهرية (العادية، والنموذجية، والخاصة ) يوم 15 أغسطس 2021م ، حيث سبق وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن ضوابط وإجراءات التقديم الالكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021م.



وتضمنت الشروط العامة للتقديم: ​أولًا: مرحلة رياض الأطفال : - يحدد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول ( 4 سنوات) الحد الأدنى (4سنوات) والحد الأقصى (11 شهرًا و 29 يومًا)، والمستوى الثاني الحد الأدنى(5 سنوات)، والحد الأقصى(5سنوات و11شهرًا و29يومًا).





ثانيًا: الصف الأول الابتدائي: -

يحدد سن القبول بمرحلة الابتدائي ــ الصف الأول الابتدائي الحد الأدنى (6 سنوات)، والحد الأقصى (9 سنوات).

في حالة وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن (6أشهر) كحد أدنى لسن القبول.

ويتم إرفاق المستندات المطلوبة الآتية على الإيميل [email protected]

1- صورة جواز سفر سارٍ لكل من الطالب وولي الأمر، للتواصل يفضل كتابة رقم الهاتف لولي الأمر على صورة الجواز.

2. صورة إقامة سارية لولي الأمر مؤقتة لغير السياحة أو دائمة، ولن يتم قبول الإقامة السياحية.

3. صورة خطاب من سفارة الطالب بأنها ليس لديها مانع من التحاق الطالب للدراسة بالأزهر.

4.صورة شهادة ميلاد للطالب.

5. صورة استمارة التقديم على الموقع الالكتروني موضحًا بها رقم التسجيل.

ولن يتم قبول الأوراق يدويًا، ويجب أن تكون جميع البيانات والمستندات التي يتم إرسالها صحيحة، وإذا ثبت خلاف ذلك يتحمل الطالب المسئولية كاملة، ولن تقبل أوراقه.