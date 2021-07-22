شكرا لقرائتكم خبر عن الإبلاغ فور التأكد من عدم وصولها.. 8 خطوات لو شنطتك اتأخرت فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض المسافرين في كثير من الأحيان لعدم وصول الحقائب على نفس الطائرة أو تخلف الأمتعة الخاصة بهم، مما يتسبب فى إرباكه والتسبب في العديد من المشكلات، ويدخل الراكب في دوامة طويلة من الإجراءات بحثاً عن حقائبه.

ويقدم ”الخليج 365” مجموعة من الإرشادات والنصائح، التى تساعد الراكب على كيفية حل مشكلة فقدان الحقائب أو تخلفها فى المطار.

1- سرعة التأكد من عدم وصول الحقائب

معظم الحقائب المفقودة عادة ما تكون متأخرة في الوصول إلى وجهة السفر ومع وجود أنظمة متطورة في المطارات ولدى العديد من شركات الطيران لملاحقة الحقائب، يمكن استعادتها في غضون ساعات لذلك سارع إلى الإبلاغ عن فقدان الحقائب واحصل على تقرير رسمي بالواقعة.





2- مراجعة مندوب خدمة الحقائب في صالة الوصول

ابلاغ مندوب خدمة الحقائب قبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الأسماء المدونة علي الأمتعة، وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.

3- تعبئة الاستمارة

على الرغم من أن شركات الطيران تسعى جاهدة للعثور على حقائب الركاب المفقودة، إلا أنها تفشل في ذلك أحياناً، وبمجرد إعلان الشركة فقدان حقائبك بشكل نهائي، عليك تعبئة استمارة تشرح فيها كل محتويات الحقائب المفقودة بهدف الحصول على التعويض المناسب.





4- تدوين الوصف الكامل للحقائب

تدوين الوصف الكامل للحقائب من حيث اللون والشكل، ويمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة، من تدوين ماركات الحقائب وغيره من المواصفات.

5- احتفظ بهواتف قسم خدمة الحقائب بالمطار

التأكد من الحصول على رقم الاستمارة، وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أى استفسار.

6- مراجعة المندوب في حالة السفر إلي جهة أخرى

في حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الحقائب فى الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





7- الإطلاع بملف الحقائب المفقودة علي الإنترنت

يمكن للراكب الاطلاع أولاً بأول على الملف الخاص بحقائبه المفقودة عن طريق الإنترنت من خلال إدخال رقم الملف والاسم الفعلى المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفى خدمة الأمتعة لشركة الطيران، حتى يتسنى له فى حالة فقد الحقائب استرداد قيمة التأمين على الحقائب من الشركة.





8- تحل بالصبر

يمكن أن يستغرق العثور على حقائبك المفقودة بين عدة ساعات وشهر، كما أن دفع تعويض في حال فقدان الأمل من العثور عليها يمتد من 4 أسابيع إلى 3 أشهر، لذلك عليك أن تتحلى بالصبر وتبقى على تواصل دائم مع شركة الطيران.