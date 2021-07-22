شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تكلفة مشاريع تطوير العشوائيات بالعاصمة 13 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن إجمالي ما نفذته العاصمة من وحدات سكنية تم تخصيصها لصالح سكان المناطق العشوائية، وفقا لخطة الدولة لتطوير العشوائيات في آخر 7 سنوات منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، بلغ عددها 40 ألف وحدة سكنية مجهزة بالكامل.

وأضاف محافظ القاهرة، أن تكلفة هذه المشاريع 13 مليار جنيه، شملت إنشاء 26449 وحدة سكنية بالاسمرات 1 ، 2 ، 3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة 1 وجارى الانتهاء من ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمشروعات معًا والخيالة والمنيل القديم وأرض مصنع 18 الحربى ، إلى جانب المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها كروضة السيدة 2 وأهالينا 3 .

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تسكين 30 ألف أسرة تقريبا حتى الآن، وتغيير حياة ما يقارب 150 ألف مواطن للأفضل، والتخلص من مناطق عشوائية صعبة كان التخلص منها بمثابة حلم استطاعت الدولة تحقيقه كبطن البقرة، والسحيلة/ كوم غراب واسطبل عنتر وعزبة الصفيح وغيرها من المناطق العشوائية .