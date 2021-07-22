شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين بطرس: اتصال وزيرة الهجرة مفاجأة وفخورة إننى واحدة من "مصرية بـ 100 راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة نيرمين بطرس، رئيس الأطباء المقيمين بمستشفى بروكديل الجامعى فى بروكلين فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادتها الكبيرة باتصال السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ودعمها لها كنموذج لطبيبة مصرية بالخارج تفانت فى عملها خلال جائحة كورونا، ضمن إطار مبادرة "مصرية بـ100 راجل".



الدكتورة نيرمين بطرس

وأعادت الدكتورة نيرمين، نشر تصريحات الوزيرة التى نقلتها صفحة وزارة الهجرة على تويتر، قائلة: "اتصال سيادة الوزيرة نبيلة مكرم كان مفاجأة فوق الوصف، شكرًا لكل الدعم والتقدير.. وفخورة جدا انى أكون واحدة من مبادرة "مصرية بـ 100 راجل".

وأضافت نيرمين: "كل الشكر لوزارة الهجرة المصرية وسيادة الوزيرة نبيلة مكرم، على جهودهم وتواصلهم ودعمهم".





وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة نيرمين بطرس، رئيس الأطباء المقيمين بمستشفى بروكديل الجامعى فى بروكلين فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا لها كنموذج لطبيبة مصرية بالخارج تفانت فى عملها خلال جائحة كورونا، فى إطار مبادرة "مصرية بـ100 راجل".





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم بفخرها واعتزازها، بابنة مصر الدكتورة نيرمين، وذلك خلال اتصال هاتفي، واصفة إياها بأنها نموذج مشرف ومضيء للمرأة المصرية فى الخارج التى حرصت من خلال عملها على رفع اسم وطنها عاليا، مشيرة إلى أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" بها الكثير من سيدات مصر الناجحات خصوصا فى خدمة المجتمعات التى يعيشون بها خارج الوطن، والدكتورة نيرمين خير نموذج للمصريات بالخارج.





وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم به علماء وخبراء مصر بالخارج من خدمة للإنسانية، وسعى لبذل العلم والجهد لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين الذين يعيشون ويتعايشون معهم فى الخارج.