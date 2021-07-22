تجهيز لحوم أضاحى الأوقاف بمجزر البساتين بالقاهرة وبدء التوزيع غدا.. صور

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس، عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف من خلال مراحل (التشفية - التقطيع - التعبئة - التغليف -التبريد) بمجزر البساتين بالقاهرة استعدادًا لنقلها بالسيارات المجهزة بدءًا من غد الجمعة، وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن عملية التوزيع ستنطلق غدًا، عقب صلاة الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف بتوزيع (16) طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف ، على النحو التالي:" 6 أطنان بالقاهرة، 5 أطنان بالجيزة، 5 أطنان بالقليوبية"، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع خلال هذا الأسبوع بإجمالي (120) طنًّا.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أكد لـ"الخليج 365" أن مشروع الأوقاف لصكوك الأضاحى استفاد منه حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، حيث بلغت حصيلة صكوك أضاحي الأوقاف في العام المالي 2015/ 2016م أكثر من 30 مليون جنيه، وتم توزيع 438 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وفي العام المالي 2016/ 2017م بلغت حصيلة صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من 50 مليون جنيه، وتم توزيع 550 طنًا من اللحوم وزعت على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وفي العام المالي 2017/ 2018م بلغت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي أكثر من 64 مليون جنيه وتم توزيع 678 طن لحوم أضاحي بالمناطق والمحافظات النائية، وفي العام المالي 2018/ 2019م تم تحصيل 105 ملايين جنيه ليرتفع إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم إلى 1105 أطنان لحوم ليستفيد منها أكثر من مليون ومائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وفي العام المالي 2019/ 2020م تم تحصيل أكثر من 115 مليون جنيه، وهذا يعني أن إجمالي حصيلة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف منذ إطلاقه حتى الآن قد بلغت (365,889,942) جنيهًا ، وتم توزيع (3971) طن لحوم أضاحي على أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.