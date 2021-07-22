شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نوح العيسوي مسئولاً للاتصال السياسي بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم إنه تم إعادة تشكيل لجنة الاتصال السياسي على النحو التالي :

1. الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رئيسًا

2. الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش نائبًا للرئيس

3. عبد الحميد عمر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية عضوًا

4.رفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني عضوًا

5. خالد أبو دلال مدير عام الاتصال السياسي عضوًا

6. الشيخ خالد أبو القاسم معاون رئيس القطاع الديني عضوًا