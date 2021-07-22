شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تستخدم المكانس الكهربائية بدل "المقشات" بشوارع مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، التجربة الثانية لتشغيل المكانس الجديدة للعمل كبديل لـ"المقشات" لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين في جميع أنحاء القاهرة، وتعتبر هذه التجربة الثانية بعد تجربة المعدات بميدان العباسية.

وأكدت هيئة نظافة القاهرة، أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية في عملية الكنس بالشوارع، واستبدال أدوات الكنس القديمة ومواكبة التطوير الذي يتم في الجمهورية الجديدة.

واستخدمت هيئة نظافة وتجميل القاهرة المعدات الجديدة خلال حملة نظافة واسعة في مصر الجديدة ، حيث استخدم العمال المكنسة الجديدة بدلا من الأدوات التقليدية.

وأوضحت هيئة نظافة القاهرة، أن هناك نوعين من المركبات الجديدة بديلة "المقشة" الأول محمول على صندوق مخلفات، والثاني محمول على الظهر ويعتمد كليهما على الشفط.

وأكدت الهيئة أن النتيجة الإنتاجية جاءت أضعاف استخدام الطرق التقليدية وبمجهود أقل ،وتعمل هذه المركبات بموتور بنزين أو شحن بطاريات، وتكفي الشحنة الواحدة حوالي 4 ساعات عمل، وتستهلك نصف لتر بنزين فقط.

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال النظافة بالشوارع، مهنئا العاملين بكل قطاعات الهيئة بعيد الأضحى المبارك، حيث حرص على رفع الروح المعنوية لهم، ما ينعكس على رفع مستوى الأداء في الأعياد من صيانة الجزر الوسطي والزورعات الموجودة في محاور العروبة بصلاح سالم وجميع الحدائق العامة علي مستوي القاهرة.