شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشكر كل من شارك فى إزالة بقع الزيت بشواطئ المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الشكر للجهات المعنية التى قامت بالتعامل مع بقع الزيت على شاطئ بورسعيد، حيث وجه المحافظ الشكر لوزارة الصحة ووزارة البيئة وهيئة قناة السويس ووزارة البترول، وذلك على سرعة الاستجابة والتنسيق مع محافظة بورسعيد لإزالة آثار بقع الزيت فور ظهورها على شاطىء بورسعيد، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى هذا الواقعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد مع لجنة مكافحة التلوث البيئى بوزارة البيئة برئاسة الدكتور عيد الراجحي.

وأشاد المحافظ بالتعامل الفورى والسريع مع الواقعة حتى تم إزالة آثار بقع الزيت من الشاطئ بصورة كاملة، مضيفًا بأن الشاطئ شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بجو بورسعيد وشواطئها.

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة اتصالات مكثفة مع الأجهزة المعنية فور ظهور بقع الزيت على شاطىء بورسعيد، وتم تشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى، الذى ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

وكذلك قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش على المراكب الموجودة فى منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.