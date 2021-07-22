شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن ضبط مخابز تنتج خبزا ناقص الوزن خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع اليوم الخميس، يفيد بتحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز البلدية تتنوع ما بين نقص الوزن والمواصفات وتوقف عن الصرف وكشف التقرير الوارد أن محافظة القليوبية تصدرت الموقف بعدد 252 محضر يليها محافظة المنوفية بعدد 146 محضر للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن وتوقف عن الصرف والغلق وجاءت محافظة الغربيه بعدد 118 محضر يليها الجيزة بعدد 115 محضر لتحتل محافظتى السويس وبنى سويف العدد الأقل فى المحاضر بواقع يصل إلى 7 محاضر فقط.

وكشف التقرير أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى فترة إجازة العيد تتصدر فيه دمياط المشهد بعدد 92 محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن اسعار السلع وسلع منتهية الصلاحية أيضا وذبح خارج السلخانه يليها الدقهلية بعدد 29 محضر والأقصر والفيوم وسوهاج.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى أن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعه استقرار الحالة التموينية من خلال غرفه عمليات الوزارة والمديريات وكذلك حالة توافر السلع بالأسواق.