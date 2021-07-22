شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى التاريخ الجزء الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مادة التاريخ من أهم المواد التى يدرسها طلاب الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة، لذا يحرص جميعهم على مذاكرتها منذ اليوم الأول فى العام الدراسى، ورغم استمتاع الجميع بإجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن الطلاب جلسوا طوال أيام الإجازة لمراجعة المعلومات التى تمت مذاكرتها على مدار العام الدراسي استعدادًا للامتحان الذي من المنتظر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كل المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم الجزء الأول من مراجعة مادة التاريخ بالفيديو.