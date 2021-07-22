الأوقاف: افتتاح ١٢ مسجدًا جديدًا بـ 5 محافظات.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، غدا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1555 منها 1427 إحلالًا وتجديدًا، و 123 صيانة وترميمًا،
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن المساجد الجديدة على النحو التالي:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين
مديرية أوقاف السويس
2. الرحمة – أبو سيال - الجناين
مديرية أوقاف المنوفية
3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان
4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع
5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور
6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور
مديرية أوقاف بني سويف
7. حسين دياب- طنسا - ببا
8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن
9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن
مديرية أوقاف الغربية
10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا
11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محلة – داود الرحمانية