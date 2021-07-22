الأوقاف: افتتاح ١٢ مسجدًا جديدًا بـ 5 محافظات.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، غدا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1555 منها 1427 إحلالًا وتجديدًا، و 123 صيانة وترميمًا،

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن المساجد الجديدة على النحو التالي:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين

مديرية أوقاف السويس

2. الرحمة – أبو سيال - الجناين

مديرية أوقاف المنوفية

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان

4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع

5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور

6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور

مديرية أوقاف بني سويف

7. حسين دياب- طنسا - ببا

8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن

9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن

مديرية أوقاف الغربية

10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا

11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى

مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محلة – داود الرحمانية