"المالية": ٣ مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في يونيو 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٢٣ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي ٢٠٠٣٣ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات"، خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت ٧٢١ مليونًا و٤٠٤ آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٢ مليار و٢٩٠ مليونًا و١٦٦ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٦٦٨ بيانًا جمركيًّا خلال شهر يونيو الماضي، معظم أصنافها من: "الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية"، بقيمة إجمالية بلغت مليارَين و٣٩٧ مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و١٨٦ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يونيو الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و١١مليونًا و٥٧٠ ألف جنيه.

واستعرض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.