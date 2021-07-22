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يختصر الوقت لـ 18 دقيقة.. معلومات عن محور ترسا بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تستعد محافظة الجيزة، لافتتاح عدد من المحاور والشوارع الجديدة، خلال أيام، وذلك عقب أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية، أبرزها محور ترسا الجديد.

ويرصد "الخليج 365" 6 معلومات عن محور ترسا وأهم أعمال التطوير التي تمت في شوارع المحافظة على النحو التالي:

ـ محور ترسا الجديد يختصر زمن المرور من شارع خاتم المرسلين لطريق المنصورية في 18 دقيقة فقط، وهي مسافة موازية لشارع الهرم.

ـ تطوير شارع اللبيني، وطريق الفيوم، ومحيط المتحف المصري الكبير.

ـ شارع اللبينى.. هو محور طولي يربط محور ترسا ومحور المنصورية، ضمن خطة التطوير الجارية بمحيط المتحف الكبير.

ـ رصف شارع الخليفة بطول 450 م وهو الواقع بين شارعي الأهرام ومحمد أنور السادات باعتباره محور مروري مهم رابط بينهم وله أهمية مرورية كبيرة.

ـ رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني فيصل بقطاع منشأة البكاري بحي الهرم.

ـ إنشاء كوبري جديد بجوار كوبري ترسا القديم ليستوعب الكثافات المرورية المتوقعة بعد افتتاح المحور، لنقل حركة المرور من شارع ترسا إلى شارع خاتم المرسلين، حيث تم تطويره ليصل عرضه لـ 6 حارات مرورية بعرض 50 مترا تقريبا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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