رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنَّأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكري التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو، تلك الثورة التي تكاتف وتلاحمت فيها قوى الشعب المصري مع جيشه الوطني نحو تحقيق هدف نبيل وعظيم؛ حفاظًا على الدولة المصرية.

وقال زين إن مَشهدُ التحالف تكرر بين الشعب المصري وقواته المُسَلحة في ثورة ٣٠ يونيو؛ لتصحيح المسار وإنقاذ الدولة المصرية من جماعة الإرهاب، ليبدأ المصريون طريقهم نحو بناء جمهورية جديدة في ظل قيادة وطنية مخلصة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: تلك هي الروح والعلاقة القوية بين كل طوائف الشعب وجيشه وشرطته والمحفوظة بعناية الله على مر التاريخ وستظل بمشيئة الله، وهو المشهد الذي نراه كل يوم في ميادين العمل من تكاتف وتحالف كل قوى الشعب مع جيشه وشرطته للبناء والتعمير وتحقيق الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة.

وأكد زين دور ومساندة الإعلام لما تحقق من طفرات وإنجازات في جميع المجالات وسط تحديات كبيرة داخلياً وخارجياً استطاعت الدولة المصرية تخطيها، وبعون الله سنتخطى كل التحديات بتكاتف ووحدة شعب مصر وجيشه وشرطته مع قيادته الحكيمة والرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.