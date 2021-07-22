نشرة الحوادث المسائية.. طبيب يمزق جسد زوجته وربة منزل تقتل زوجها بسبب "العيدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الوقائع التي شغلت الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بـ11 طعنة.. طبيب أسنان يمزق جسد زوجته ثالث أيام العيد في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لضبط طبيب أسنان متهم بقتل زوجته طبية الأسنان وطعنها بسكين داخل مسكنهما بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بعد نشوب خلافات أسرية بينهما وفر هاربا، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيل الشرعي لتشريح الجثة.

"قتيلة المصروف".. عامل يمزق جسد زوجته بسكين في الغربية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بطعنات على يد زوجها، بعد خضوعها للعلاج لمدة 5 أيام بمستشفى طنطا الجامعي.

المتهمة بقتل زوجها في طوخ: "رفض يديني مصروف العيد فغرزت السكينة في صدره"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، حبس "ر.س"، 25 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنطقة طنط الجزيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها المحاسب، بسبب خلاف على مصروف العيد.

قتل والدته العجوز وجلس بجوارها.. حكاية جريمة العيد في الحي الشعبي

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى العاشرة والنصف مساء أمس الأربعاء، أجواء احتفالية وفرحة تغمر القلوب كانت عنوان المشهد بشوارع إمبابة شمال محافظة الجيزة. الصغار لا يتوقفون عن اللهو بينما يتبادل الآباء والأمهات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلا أن جريمة بشعة عكرت صفو تلك الأجواء.

سائق سيارة يدهس قائد دراجة نارية في أكتوبر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط سائق سيارة صدم قائد دراجة نارية بأكتوبر، ولاذ بعدها بالهرب.

هروب كلفه حياته.. غرق شاب في نهر النيل بالبدرشين

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل مركز البدرشين، جنوب الجيزة، الخميس.

مصدر أمني ينفي إصابة 15 شخصا برش خرطوش خلال مشاجرة بسوهاج

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية، بشأن إصابة 15 شخصا برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، ونقل المصابين بخمس سيارات إسعاف، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الصدد، عارٍ من الصحة.

كيف أجهضت الشرطة مخططا دوليا لإغراق البلاد بمخدر الآيس؟

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب كمية من مخدر الآيس تقدر قيمتها بـ16 مليون جنيه.