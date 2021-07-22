الغرق يفرق بين 3 أصدقاء.. مأساة صبي في نهر النيل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مناقشة وتبادل للآراء، استقر الأصدقاء الثلاثة على قضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على ضفاف نهر النيل.

توجه الثلاثة من محل إقامتهم بمركز أوسيم قاصدين المنطقة المتاخمة لكوبري الجلاتمة بدائرة مركز منشأة القناطر شمال الجيزة.

مع ارتفاع درجات الحرارة، خلع الثلاثة ملابسهم ونزلوا للاستحمام بمياه شريان الحياة هربا من الطقس الحار دون أن يدري بخلدهم ما ستؤول إليه الأمور.

مع ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار، بات الثلاثة يصارعون الموت. تشبث كل منهم ببصيص أمل يمنحهم قبلة الحياة مع تأزم الموقف.

كتبت النجاة لاثنين فقط بينما غرق الثالث ويدعى "أمير" ويبلغ من العمر 14 سنة ليخطر الأهالي شرطة النجدة على الفور.

نلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركزة بمنشأة القناطر.

ويعمل رجال الضفادع البشرية على تمشيط مجر نهر النيل بمكان الحادث؛ لانتشال جثة الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.