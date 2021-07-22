كيف أجهضت الشرطة مخططًا دوليًا لإغراق البلاد بمخدر الآيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب كمية من مخدر الآيس تقدر قيمتها بـ16 مليون جنيه.

البداية جاءت مع ضبط عنصر إجرامي يحمل جنسية إحدى الدول، يجلب شحنة كبيرة لمخدر الآيس بصدد تهريبها إلى داخل البلاد حال وصوله لميناء القاهرة الجوى قادمًا من إحدى الدول، وما أسفرت أعمال التفتيش من ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 6,400 كيلو جرام وهاتفي محمول.

وبتطوير مناقشة المتهم وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى يحمل جنسية إحدى الدول ومتواجد بتلك الدولة.

كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل يحمل ذات الجنسية مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية والمكلف باستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (مبالغ مالية "محلية- أجنبية"، هاتف محمول)، تقدر قيمتها بـ16 مليون جنيه.

ويعد ذلك تتويجًا لجهود وزارة الداخلية فى مجال المكافحة، ودعمًا للجهود المبذولة فى شأن خفض الطلب على المخدرات ودرء شرورها وتلافى آثارها الضارة عن المجتمع المصرى.