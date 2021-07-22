شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شباب يتسلقون أعلى جبل في أفريقيا ويرفعون علم مصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 3 شباب في تسلق أعلى قمة جبل كيليمانجارو، والذى يعد من ضمن الجبال الأكثر ارتفاعا في أفريقيا، وتحديدا فى دولة تنزانيا، ورفععوا علم مصر.

وقال المهندس أيمن حسين 26 سنة، فى تصريحاته لليوم السابع، أنه و2 من أصدقائه "تامر أحمد، وعلى هشام" نجحوا فى الصعود إلى قمة جبل كيليمانجارو، حيث استغرقت رحلة الصعود 6 أيام في قمة جبل ارتفاعه 5895 مترا عن سطح البحر في درجة حرارة "- 15" .

وأضاف أنهم واجهوا صعوبات كبيرة فى التسلق، نظرا لطول ارتفاع جبل كيليمانجارو فى تنزانيا، مشيرا إلى أنهم كانوا يبيتون فى الخيام طوال فترة الـ 6 أيام، حتى الوصول إلى قمة الجبل، وحصلوا على شهادة رسمية تفيد بنجاحهم فى التسلق لجبل كيليمانجارو الأكثر ارتفاعا فى افريقيا.

ويعد جبل كيليمانجارو هو الجبل الأكثر ارتفاعا في أفريقيا، حيث يقع الجبل في شمال شرق تنزانيا، بالقرب من الحدود الكينية، ويتألف من ثلاثة مخاريط بركانية هي كيبو (أعلى القمم) وماوينسي وشيرا.

تبلغ أعلى قمة للجبل 5,895 مترا عن سطح البحر. وهو أعلى قمة جبل بركانية في القارة الأفريقية وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع في العالم، وأكبر ارتفاع لجبل قائم بذاته (ليس جزءا من سلسلة جبال) في العالم، ويعتبر الجبل أقرب نقطة تغطيها الثلوج قريبة من خط الاستواء.

ويعتبر جبل كليمنجارو أحد المواقع السياحية الهامة في تنزانيا. يضم الجبل عدة محميات وحدائق وطنية أهما منتزه كليمنجارو الوطني المسجلة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.