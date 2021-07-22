الزراعة: المجازر تستقبل 20 ألف أضحية.. وإزالة 35 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار استقبال المجازر على مستوى الجمهورية، للأضاحي وذبحها بالمجان للمواطنين، فضلًا عن مواصلة كل القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، العملَ، وكذلك الحدائق والمتنزهات التابعة لها.

وبلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، التي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام العيد الثلاثة، وفق تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، نحو ٢٠ ألفًا و٣٤٢ أضحية حتى الآن؛ حيث بلغ إجمالي ما تم ذبحه في اليوم الثالث للعيد نحو ٤٨٣١ أضحية، تم ذبحها بالمجان تحت إشراف طبي بيطري كامل؛ للتأكد من سلامة الأضحية.

ونوهت الوزارة باستمرار توافد المواطنين على حدائق الحيوان والأورمان والأسماك؛ مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات التي تحد من التكدس بالحدائق، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، لافتةً إلى أن إجمالي زوار حديقة الحيوان بالجيزة بلغ في اليوم الثالث للعيد نحو ٤٠ ألف زائر؛ حيث بلغ إجمالي إيراداتها في اليوم الثالث نحو ٢٥٠ ألف جنيه.

وأعلنت غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن إجمالي عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، اليوم، بلغ نحو ٣٥ حالة تعدٍّ على مستوى الجمهورية، تمت إزالتها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين، وتقوم الغرفة بالتواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها في حينه.

وتستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية في مواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الأغذية؛ حيث أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أن إجمالي عدد العينات التي تم استقبالها من العملاء وإصدار شهادات بنتائجها بلغ نحو ١٧٠٠ شهادة.

وأعلن اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مواصلة المجزر الآلي التابع للصندوق بمنطقة النوبارية فتح أبوابه للجمهور والجمعيات الأهلية لاستقبال وذبح الأضاحي، وذلك بعد رفع كفاءته، تنفيذًا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما أنه لأول مرة تم توقيع تعاقد مع بنك الطعام يتيح فيه الصندوق للبنك الذبح وفقًا لاشتراطات جودة عالية ورقابة صارمة، بالمجزر التابع له؛ حيث تم تطوير نظام التعبئة والتغليف، وفقًا لاحتياجات البنك والسوق المحلية.​