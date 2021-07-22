بسبب تبادل الأموال.. تجديد حبس 8 متهمين بخطف أجنبي بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس 8 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بخطف مواطن ينتمي لدولة غينيا الاستوائية؛ لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي قدره 37 ألف دولار ومحاولته الهرب من تسديد المبلغ ومماطلتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من زوجة الأجنني المخطوف، وأبلغت بتلقيها اتصالًا هاتفيا من أحد المتهمين وطلب منها رد المبلغ المالي لإطلاق سراح زوجها فأبلغت شرطة النجدة.

وتوصل رجال مباحث المقطم إلى هوية الخاطفين، وتم تحديد مكان إخفاء المخطوف، ونجح رجال الأمن في تحريره من قبضة خاطفيه، وإلقاء القبض على المتهمين، وهم 7 مصريين وليبيري.

وبينت التحريات أن الليبيري هو الوسيط في عمليات تبادل الأموال، وأنه وضع خطة خطف الضحية للحصول على الأموال عقب مماطلته لهم.