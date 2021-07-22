مصرع شاب غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل مركز منشأة القناطر شمال الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.

التحريات الأولية للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أشارت إلى أن شابا مقيم قرية برطس نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو فجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

ويعمل رجال الضفادع البشرية على تمشيط مجر نهر النيل بمكان الحادث؛ لانتشال جثة الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.