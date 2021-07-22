شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جيد ومعاملة حسنة.. رسالة شكر من سيدة إنجليزية بعد تلقيها لقاح كورونا بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قامت الفرق الطبية الثابتة بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19، والبالغ عددهم 22 مركز بالمحافظة، بجهود مكثفة فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل قامت سيدة بريطانية والتى تدعى باربرا بالحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من مركز تطعيم المواطنين بالمركز الطبى بأبو حماد، مقدمة الشكر للقيادة السياسية، وزيرة الصحة والسكان، على جهود الدولة المبذولة لحصول المصريين وغير المصريين على اللقاح، ومقدمة الشكر للعاملين بالمركز على الاستقبال الجيد، وحسن المعاملة.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 9ص وحتى 9م، وتستمر بالعمل خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فى السباق ذاته ، شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية ، ومفتشى الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة مشتركة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمنيا القمح، تم خلالها ضبط مركز طبى خاص يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، لطبيب شهير متخصص فى مجال التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، ويفتح أبوابه لإستقبال المواطنين دون استصدار ترخيص لذلك.

أسفر تفتيش المركز الطبى عن ضبط 1824 مخالفة دوائية من أعشاب طبية، وكريمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أجهزة طبية يستخدمها المركز لأغراض تجميلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتشميع المركز الطبي، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات بمركز شرطة منيا القمح.



