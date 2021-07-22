شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تكشف تفاصيل إدخال نظم التطبيب عن بعد بمستشفيات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن سيتم إنشاء نظام متكامل للتطبيب عن بُعد بالمجمع الطبي في الإسماعيلية وكذلك مستشفى الكرنك الدولي في الأقصر بالقريب العاجل، ليصبحا نواة للمستشفيات والعيادات الافتراضية للهيئة والتي سيتم ازديادها بعد ذلك بمختلف محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع السبكي في تصريحات لليوم السابع : العيادات والمستشفيات الافتراضية Virtual Hospitals والتطبيب عن بُعد، هي أكثر التقنيات المتطورة في العالم بمجال الصحة الإلكترونية، مؤكدًا أهميتها الكبرى خاصة في الوقت الحالي بعد جائحة فيروس كورونا وما فرضته من تغييرات عديدة على نظم تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، حيث دفعت قادة الصحة والنظم الصحية في العالم للاعتماد على حلول الخدمات الصحية عن بُعد بما في ذلك الرعاية الافتراضية ومراقبة المرضى عن بُعد وتحليلات البيانات وقدرات مشاركة السجلات الطبية لرعاية المرضى، لتوفير وسائل علمية وناجحة وآمنة لاستمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في أي وقت وأي مكان، إلى جانب أنه تساعد تلك التقنيات في التغلب على بعض التحديات التي تواجه النهوض بالقطاع الصحي، كحل مشكلات نقص الأطباء وغيرها من المشكلات التقنية الأخرى.

واستكمل السبكي: نسعى لاستمرار تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية للمواطنين ورقمنة خدماتها الصحية، والذي يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بمنشآتها المختلفة، كما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع الخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.