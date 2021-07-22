شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد جديدة من غرق عربات المترو والحافلات فى الصين بسبب الفيضانات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الصين حالة من الفوضى بعد انهيار سد بمقاطعة هنان وسط البلاد مع سقوط أمطار غزيرة، وتسببت هذه الأزمة في سقوط عدد القتلى مع سقوط الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في مقاطعة هنان إلى 33 شخصا، بالإضافة إلى 8 فى عداد المفقودين، بينما تم نقل إجمالي 376 ألف من السكان المحليين إلى أماكن آمنة.

وعرضت شبكة "يورو نيوز" لقطات جديدة ومتفرقة من أثار الفيضانات التي تغرق مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة هنان، وأظهرت اللقطات صور مروّعة لركّاب عالقين في عربات القطار وقد غمرتهم المياه حتى مسافات مرتفعة، فضلا عن السيارات والحافلات الغارقة في الشوارع وسط انتشار فرق الطوارئ التي تحاول اجلاء السكان من مناطق الفيضانات.



سيارات غارقة فى الامطار



محاولة تحريك الحافلات

وأعلنت إدارة الطوارئ في الصين عن ارتفاع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في مقاطعة هنان إلى 33 شخصا، بالإضافة إلى 8 في عداد المفقودين.



ازمة الفيضانات في الصين



المياه تغرق المترو

وحسب وكالة الأنباء الصينية، قالت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة إنه تم نقل إجمالي 376 ألف من السكان المحليين إلى أماكن آمنة، ودمرت مياه الأمطار أكثر من 215200 هكتار من المحاصيل، مما تسبب في خسارة اقتصادية مباشرة بنحو 1.22 مليار يوان.

فيما قررت مقاطعة خبي شمالي الصين إغلاق عدة طرق سريعة وتعليق أكثر من 100 رحلة قطار ركاب في المدينة، بسب غزارة الأمطار وهبوب العواصف في أجزاء كثيرة من المقاطعة منذ ظهر أول أمس الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أصدر مركز الأرصاد الجوية بالمقاطعة إنذارا باللون الأصفر للعواصف الممطرة (الأربعاء)، بينما أصدر مكتب الأرصاد الجوية في خبي ومكتب الموارد المائية وإدارة الموارد الطبيعية بالمقاطعة، تحذيرات مشتركة بشأن كوارث جيولوجية، كما توقع مركز الوقاية من الكوارث الجوية في خبي حدوث تشبع بالمياه في المناطق الحضرية.