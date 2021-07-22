لرفع الآثار البيولوجية.. انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمسرح ذبح شاب لوالدته بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح ذبح شاب لوالدته بمنطقة إمبابة؛ لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الآثار البيولوجية. ويتولى خبراء المعمل الجنائي رفع عينات من آثار الدماء والبصمات من مسرح الجريمة.

وتجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قيام شاب بذبح والدته بمنطقة إمبابة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والدافع وراء ارتكاب المتهم للجريمة ومدى صحة تلقيه علاجا نفسيا لمعاناته من مرض دفعه لارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة سيدة ستينية ترتدي كامل ملابسها بها عدة طعنات بالرقبة.

تحريات المباحث أشارت إلى أن نجل الضحية في الثلاثينات من العمر وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعاني من مرض نفسي كان يتلقى العلاج على أثره.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد علاء غنام -بمساعدة الأهالي- من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

في الوقت الذي شرح شقيق المتهم الأصغر المشهد الأصعب "أخويا قتل أمي ونزل باس رجلها على الأرض".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.