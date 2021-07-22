"قتلها وباس رجلها".. مريض نفسي يذبح والدته العجوز في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مريض نفسي حياة والدته العجوز بعدة طعنات بالرقبة داخل منزلهما بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة سيدة ستينية ترتدي كامل ملابسها بها عدة طعنات بالرقبة.

تحريات المباحث أشارت إلى أن نجل الضحية في الثلاثينات من العمر وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعاني من مرض نفسي كان يتلقى العلاج على أثره.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد علاء غنام -بمساعدة الأهالي- من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

في الوقت الذي شرح شقيق المتهم الأصغر المشهد الأصعب "أخويا قتل أمي ونزل باس رجلها على الأرض".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.