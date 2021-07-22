جريمة العيد| شاب يذبح والدته في إمبابة.. وشقيقه: "مريض نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بإمبابة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام شاب بذبح والدته، أمام شقيقه الأصغر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ لبيان أسباب الوفاة، واستدعت شقيق المتهم الأصغر وهو شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب قام بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين من المعاينة أن المجني عليها تدعى "فاطمة .م"، 64 سنة، ربة منزل، متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، أن المتهم تمكن من الهروب إلى أحد الشوارع القريبة من الحادث ونجحت المباحث في القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة لاستجوابه وتحفظت المباحث على السكين المستخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى بجانب الجثة.

واستجوبت الاجهزة الأمنية المتهم لبيان ملابسات الحادث، بعد أن ذكر شقيقه الأصغر أنه يعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنه دخل مع والدته في مشاجرة وتمكن من قتلها.