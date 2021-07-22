وفاة الإذاعي الكبير كامل البيطار.. والوطنية للإعلام تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى، القدير الراحل كامل البيطار الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا إرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال زين، في بيان، الخميس، إن الراحل يعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي قدم خلال مشواره الإعلامي العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعي وعشاق الإذاعة المصرية.

وقدم الإذاعي الراحل كامل البيطار العديد من البرامج عبر الإذاعة منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

ودعا حسين زين، الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.