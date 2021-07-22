بالترتيب.. تعرف على الجنسيات السياحية في المنتجعات السياحية خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إن عيد الاضحى أحدث انتعاشة كبيرة بالمنتجعات السياحية المصرية بشكل كبير.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات اليوم، أن السياحة الأجنبية بدأت في الارتفاع التدريجي بالمدن السياحية المصرية ورغم عدم وصول رحلات الشارتر الروسية حتى الآن إلا أن هناك جنسيات أخرى متواجدة حاليا مثل الأوكران والصرب والبولنديين والسعوديين والكويتيين والإماراتيين وأعداد محدودة من جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الإشغالات في جنوب سيناء والبحر الأحمر من المصريين الذين ينتهزون إجازة عيد الأضحى لقضاء أوقات جميلة بالمدن السياحية والاستمتاع بالشواطئ الجميلة.

وأوضح عاطف أنه فيما يخص الإسكندرية والساحل الشمالي نجد أنهما كاملتي العدد في عيد الأضحى وحقق المصريون أكبر نسبة ؜من الحجوزات ونسبة جيدة من العرب والخليجيين وكذلك في العين السخنة ومرسى مطروح.

وأوضح عاطف، أن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ بها نسب إشغالات كبيرة خلال أيام العيد من المصريين وجنسيات أخرى مختلفة طبقا، مؤكدا على أن هذا الإقبال سيعطي دفعة أكبر ورغبة لجنسيات أخرى بزيارة مصر للاستمتاع بهذه الأوقات الجميلة بالمنتجعات والمدن السياحية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عاطف، أن يستمر ارتفاع أعداد النزلاء المصريين بفنادق شرم الشيخ والغردقة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتتزايد أعداد الإشغالات الفندقية مع بداية شهر أغسطس المقبل.

ونوه عبداللطيف، بأنه مع انحسار موجة كورونا في مصر خلال فترة الصيف ورسائل الحكومة الإيجابية من خلال السماح بزيادة نسب الإشغالات الفندقية يتوقع حدوث طفرة في أعداد السياح في مصر وزيادة نسب السياحة الداخلية بالتزامن مع الإجازات الصيفية وعودة المصريين بالخارج.