الشمس لم تمنعهم.. مدير منطقة الأهرامات: إقبال كثيف من الأسر المصرية ثالث أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار أهرامات الجيزة، على أن المنطقة تشهد إقبالا كثيفا من العائلات المصرية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال محيي الدين في تصريحات لمصراوي: إن حرارة الشمس لم تمنع الأسر والعائلات المصرية من الاستمتاع بدرة الحضارة المصرية القديمة وهي الأهرامات.

وأضاف: شهدت المنطقة اليوم حالة من الإقبال منذ الساعات الأولى من فتح شباك التذاكر، من العائلات والشباب.

وأشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية جرى تكثيف تواجد مفتشي الآثار، لتسهيل زيارات الأسر المصرية، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.​