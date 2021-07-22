شكرا لقرائتكم خبر عن للأسر القبطية.. كيف تحدد موعد لمقابلة البابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلب العديد من الأسر القبطية لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث أتاح الموقع خدمة لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، مع الأسر القبطية.

وتعتبر خدمة لقاء البابا مع أبنائه من كل الإيبارشيات خدمة يقدمها الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يرسل الموقع رسالة على الإيميل الشخصي ورسالة نصية إلى مقدم الطلب بحسب ترتيب الإرسال.

وتوقف الموقع مؤخرا عن قبول الطلبات الجديدة لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات المقدمة.

واستقبل الموقع حتى الآن حوالى 9 آلاف طلب لقاء للبركة تمت تلبية حوالي 96 منها فقط، لذلك فقد تم وقف تقديم الطلبات لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات.

ويعد الموقع بإنجاز أكبر عدد ممكن من اللقاءات خلال الفترة المقبلة.