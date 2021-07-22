شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد زئير الأسدين "سعد" و"حسين فهمى" يهز حديقة حيوان الجيزة احتفالا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد بيت الأسد بحديقة الحيوان بالجيزة، إقبالا كبيرا من الزوار، حيث جذب الأسدان "سعد" و "حسين فهمى" الزائرين بزئيرهما الذى هز حديقة الحيوان.

وحرص "أحمد" حارس بيت الأسد على مداعبة الأسدين لإصدار صوت الزئير، وذلك لجذب زوار الحديقة ، فيما حرص عدد كبير من الزائرين على التقاط الصور التذكارية مع بيت الأسد.

وفتحت حديقة الحيوان بالجيزة، أبوابها لاستقبال الزائرين، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك فى ثالث أيام العيد ، حيث فتحت الحديقة عدد كبير من المنافذ لاستقبال الجمهور.

وشهدت الحديقة إجراءات احترازية وأمنية مشددة من منع الدخول بدون الكمامة والكشف الحرارى على البوابات ، فضلا عن تواجد نقاط أمنية داخل الحديقة لمنع أى حالات شغب أو تحرش، فضلا عن توفير سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية.

ومع الساعات الأولى من فتح حديقة الحيوان، شهدت البوابات اقبال كبير من الزوار وتوافد عدد كبير من الأسر المصرية على البوابات للاحتفال بالعيد.

وكان اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، أكد أن هناك خطة لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية من رش وتطهير وارتداء الكمامة، ووضع مطهر على الارضيات عند بوابات الدخول.