أخبار مصر.. بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى 7 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى7 أغسطس.

بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى7 أغسطس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات.





الإفتاء: يجوز الزواج من ثانية إذا انعدمت الرغبة فى الاستمرار مع الأولى

هل يجوز للرجل أن يتزوج مرة ثانية لأن رغبته في الأولى أصبحت منعدمة لعدة أسباب؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية فى مقطع عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وجاء رد الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء كالآتى: يجوز؛ والإصلاح أولى.





غدا انخفاض طفيف بحرارة الجو واستمرار ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2021

أصدرت وزارة التعليم العالى بيان بأماكن أداء الاختبارات بالنسبة للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .





خطوة بخطوة تعرف على طريقة التسجيل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت وموقع التنسيق الالكترونى وذلك باتباع الخطوات الآتية:-





الإسكان تنفذ 45 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والريف لخدمة أهالى المنيا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، من أجل تحسين الخدمة وزيادة الضغوط لخدمة سكان المحافظة، ويجرى الإعداد لتنفيذ عدد آخر من مشروعات مياه الشرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وتم وجارٍ تنفيذ 31 مشروعاً لصرف صحى الحضر والمناطق الريفية، بخلاف العديد من المشروعات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.





رئيس الوزراء يصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءاً من السبت وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية.





رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال بعدة مناطق بشمال سيناء من السبت

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.





الحالة المرورية بطريق الكورنيش فى القاهرة ثالث أيام العيد.. بث مباشر

قدم الخليج 365، بثا مباشرا صباح اليوم الخميس، خلال ثالث أيام عيد الأضحى، لرصد حركة المرور بطريق الكورنيش في القاهرة، وتبين انتظام حركة السير أمام قائدي السيارات، وخلوها من أي تكدسات أو كثافات مرورية، وسط انتشار ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور، لمواجهة وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.





الرئيس السيسى يصدق على مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.





التموين: مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى بداية عام 2022، وأن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية وبمنافذ الشركات التابعة من أجل توفير السكر أول بأول، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار توفير كافة السلع الغذائية.





الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





المحطات النووية: نتوقع صدور إذن قبول إنشاء "الضبعة" فى النصف الثانى لـ2022

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يُصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة النصف الثاني 2022، موكداً أنه تم تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية الى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وهى الخطوة الأهم فى مراحل البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء.





تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية ومواعيد العمل

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.





التعليم: إعلان درجات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة مع النتيجة النهائية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة امتحان طلاب الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع، مع النتيجة النهائية التى من المقرر أن تعلن منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الطلاب أدوا الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع بداية من 3 يوليو الجارى بعد أن تم إتاحة الأسئلة على موقع الوزارة.