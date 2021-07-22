شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 .

واكدت وزارة التعليم العالى أنه فيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الإعلام .

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. كليات التربية الرياضية.

8. شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

9. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

12. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

13. كليات السياحة والفنادق.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg