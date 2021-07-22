شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية الرئيس السيسى بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو، وجاء بيان البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيدالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.".

وجاء بيان الكنيسة الأسقفية

"يهنئ الدكتور "سامى فوزى" رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إبروشية مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش والشرطة وكل الشعب المصرى.

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال رئيس الأساقفة: إن ثورة 23 يوليو ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري؛ بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مباديءالعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الأساقفة: "شكلت ثورة 23 يوليو نقطة فاصلة في التاريخ المصري وأسست الجمهورية التي لعبت أدوارًا بارزة في التصدى للاحتلال البريطاني واستعادة الكرامة الوطنية".

واستكمل رئيس الأساقفة: "ثورة 23 يوليو أظهرت حرص القوات المسلحة على حماية الشعب المصرى كله وتحقيق طموحاته".

واختتم رئيس الأساقفة تهنئته موجهًا كلماته للرئيس السيسى: "أصلى لله أن يشملكم بالعناية والتوفيق ليتحقق على أيديكم كل مايتطلع إليه الشعب المصرى ويثبت خطاكم فى كل المشروعات العملاقة التى تقومون بها، والتى تهدف إلى حياة كريمة لكل المصريين".