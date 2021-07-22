شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. 8 إجراءات هامة لمواجهة كورونا أثناء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد الجامعات الحكومية للبدء فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفى هذا الإطار يستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 إجراءات وضعتها الجامعات ضمن الاستعداد لـ"اختبارات القدرات" للوقاية من كورونا.
1 - ارتداء الكمامة الطبية حيث لا يسمح للطلاب الدخول بدون ارتدائها.
2 - حجز اختبارات القدرات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق.
3 - تقليل الساعات المحددة للاختبار .
4 - توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الجامعات.
5 - إحضار كل طالب لادواته الشخصية ومنع تداول الأقلام والمتطلبات باختبارات القدرات .
6 - تزويد الأيام المحددة للاختبارات .
7 -توفير مساحات اكبر لأماكن أداء الاختبارات وضمان تحقيق التهوية الجيدة .
8 -اجراء تعقيم دورى القاعات والاماكن التى يؤدى بها الطلاب الاختبارات .