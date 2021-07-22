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تنسيق الجامعات 2021.. 8 إجراءات هامة لمواجهة كورونا أثناء اختبارات القدرات

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الجامعات الحكومية للبدء فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفى هذا الإطار يستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 إجراءات وضعتها الجامعات ضمن الاستعداد لـ"اختبارات القدرات" للوقاية من كورونا. 

 

1 - ارتداء الكمامة الطبية حيث لا يسمح للطلاب الدخول بدون ارتدائها.

 

2 - حجز اختبارات القدرات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق.

 

3 - تقليل الساعات المحددة للاختبار .

 

4 - توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الجامعات. 

 

5 - إحضار كل طالب لادواته الشخصية ومنع تداول الأقلام والمتطلبات باختبارات القدرات .

 

6 - تزويد الأيام المحددة للاختبارات .

 

7 -توفير مساحات اكبر لأماكن أداء الاختبارات  وضمان تحقيق التهوية الجيدة .

 

8 -اجراء تعقيم دورى القاعات والاماكن التى يؤدى بها الطلاب الاختبارات .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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