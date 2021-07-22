تنسيق الجامعات 2021.. 8 إجراءات هامة لمواجهة كورونا أثناء اختبارات القدرات

القاهرة - سامية سيد - تستعد الجامعات الحكومية للبدء فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفى هذا الإطار يستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 إجراءات وضعتها الجامعات ضمن الاستعداد لـ"اختبارات القدرات" للوقاية من كورونا.

محمد يوسف

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