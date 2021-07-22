شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ خطة لتطوير مدينة الأمل شرق مدينة نصر.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى تنفيذ خطة تطوير لمنطقة مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقا، من بينها انشاء ملعب مكشوف ومنافذ للطرق لخدمة سكانها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، ل الخليج 365، أن من بين اعمال التطوير انشاء قسم شرطة جديد بالمدينة، ورصف عدد من الطرق ورصف الشوارع وانشاء مدرسة جديدة لاستيعاب الكثافات.

واوضح انت سيتم توسعة شارع الورشة المتقاطع مع محور شينزو آبى ، حيث سيتم ازالة عقارات للتوسعة نهاية الشارع وصرف تعويضات للتوسعة، كما سيتم تغيير الشبكات والمرافق لان أغلبها وصلات اهالى وغير رسمية وبدأنا نقنن ونوفق الاوضاع بالعزبة.