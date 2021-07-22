شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: العثور على طفل بين كل 3 ضحايا إتجار بالبشر يتم اكتشافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 1 من كل 3 ضحايا للإتجار بالبشر تم اكتشافهم، هو طفل، مشيرة إلى أن هذه النسبة زادت 3 أضعاف خلال الـ15 عام الماضية.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "1 من كل 3 ضحايا إتجار بالبشر تم اكتشافهم طفل، زادت هذه الحصة 3 أضعاف في الـ 15 عامًا الماضية، لإتخاذ إجراءات فعالة بناءً على عمر الضحايا وجنسهم وتجاربهم واحتياجاتهم، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يقوم بتحليل البيانات من 148 دولة".



غادة والى

ومن جهة أخرى، أحيت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فاعليات اليوم العالمى للسكان الذي يتوافق مع اليوم الحادى عشر من شهر يوليو من كل عام، بالتأكيد على أن الدول ذات الدخل المنخفض والنمو السكاني المرتفع ستشهد أعلى زيادة في تعاطي المخدرات.

وغردت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "البلدان المنخفضة الدخل ذات النمو السكاني المرتفع ستشهد أعلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات. الوعي بالمخاطر ، ولابد من الاستجابات المتوازنة القائمة على العلم والتضامن اللازم ليوم السكان العالمي الأكثر صحة".