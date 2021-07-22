شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالأخشاب: مصر بعد 30 يونيه استعادت أمجاد ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف عبد المنعم الجمل في بيان: أن هذه الثورة الغالية ستظل عالقة فى أذهان كل المصريين لما حققته من مكاسب كبيرة لكل أبناء الشعب المصرية من الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيه بدأت تستعيد أمجاد ثورة 23 يوليو في إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مواجهة الأفكار المتطرفة والقضاء عليها بما يحفظ النسيج الوطني للشعب المصري.

وأوضح الجمل، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تستعيد مجدها فيما بعد ثورة 23 يوليو من حيث التوسع في المشروعات القومية العملاقة وما يستتبعه من نهضة كبيرة للاقتصاد الوطني.

ووجه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التحية للقوات المسلحة على الدور العظيم الذي تقوم به من أجل الشعب المصري، سواء في تحقيق الأمن القومي للبلاد، فضلا عن الجهود التنموية الكبيرة في كافة قطاعات الدولة وفي جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.