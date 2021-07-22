شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت حديقة الحيوان بالجيزة ، أبوابها لاستقبال الزائرين، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، وذلك فى ثالث أيام العيد ، حيث فتحت الحديقة عدد كبير من المنافذ لاستقبال الجمهور

وشهدت الحديقة إجراءات احترازية وأمنية مشددة من منع الدخول بدون الكمامة والكشف الحرارى على البوابات ، فضلا عن تواجد نقاط أمنية داخل الحديقة لمنع أى حالات شغب أو تحرش ، فضلا عن توفير سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية .

ومع الساعات الأولى من فتح حديقة الحيوان، شهدت البوابات اقبال كبير من الزوار وتوافد عدد كبير من الأسر المصرية على البوابات للاحتفال بالعيد .

وكان اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، أكد أن هناك خطة لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية من رش وتطهير وارتداء الكمامة، ووضع مطهر على الارضيات عند بوابات الدخول.