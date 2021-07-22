شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 705 شباب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 705 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2720 شاباً ، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1449 منشأة ، وأسفر عن تحرير 84 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوي ، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وندوة فى مجال عمل الطفل .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.