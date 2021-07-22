مصدر أمني ينفي إصابة 15 شخصا برش خرطوش خلال مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية، بشأن إصابة 15 شخصا برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، ونقل المصابين بخمس سيارات إسعاف، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الصدد، عارٍ من الصحة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بلاغاً بوقوع مشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة (7 أشخاص – مقيمين بذات الناحية)، وتبين إصابة 4 منهم من بينهم اثنين برش خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة اثنين من الطرفين بندقيتين خرطوش وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.