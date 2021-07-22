الأمن الاقتصادي: ضبط 2679 قضية ظواهر سلبية.. و4 آلاف سرقة تيار كهربائي في يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2679 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 4642 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (200) قضية متنوعة.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.