التموين: ضبط 72 قضية لحوم غير صالحة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بحملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 72 قضية، بإجمالي مضبوطات 26,81 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ويأتي ذلك لمواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.