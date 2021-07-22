محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة تفعيل إجراءات الحد من الكورونا بمختلف المحافظات.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 9494 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو 9477 شخصا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و703 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و192 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1314 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.