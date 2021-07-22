الجيزة: ذبح 1945 أضحية وتحرير 295 محضرا خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ١٩٤٥ أضحية للمواطنين خلال أول يومَين لعيد الأضحى المبارك؛ مما يعكس الالتزام والاستجابة من المواطنين على الذبح بالمجازر، وكذا الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان له اليوم الخميس، أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد؛ حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق؛ حفاظًا على البيئة والمظهر العام، مشيرًا إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى أن اضطلاع الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز من تحرير عدد ٢٩٥ محضرًا حتى الآن لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية أو للشوادر التي تمت إقامتها بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزالة المخالفة.

ونوه محافظ الجيزة باستمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وكذا فرض غرامة على المخالف مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة مشيراً إلى أنه تم تحرير ١٢٥ محضرًا تموينيًّا لمحلات ومخابز لضبط عدد من المخالفات.

وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة، باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولًا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات كنس للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضاري لها مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظًا على البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

وأكد محافظ الجيزة استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.​