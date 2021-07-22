شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نعمل لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة علميًّا وماديًّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمديرية بني سويف بحضور الدكتور محمد عزت مدير المديرية و مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية، وخلال اللقاء تحدث وزير الأوقاف حول أهمية العمل والإخلاص فيه ، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا .

وشدد وزير الأوقاف خلال اللقاء على الاجتهاد في مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا ، مؤكدًا أن الاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة .

كما أكد وزير الأوقاف على ضرورة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند توزيع لحوم الأضاحي ، وأنه غير مسموح نهائيًّا بتصوير أي شخص عند التوزيع احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية .